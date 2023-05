Pokal-Aus für schwachen FSV Zwickau

Das war nichts. Der im Abstiegskampf der dritten Liga steckende FSV Zwickau hat einen Einzug in das Finale des Sachsenpokals verpasst. Die Schwäne unterlagen beim Regionalligisten 1. FC Lokomotive Leipzig verdient mit 1:0 (0:0).

Vor 6.390 Zuschauern im sich gerade im Bau befindenden Bruno-Plache-Stadion fanden die Leipziger von Anpfiff an besser in die Partie und hatten früh die ersten guten Möglichkeiten, in Führung zu gehen. Immer wieder suchte der Regionalligist seinen auf dem rechten Flügel stark aufspielenden Außenspieler Theo Ogbidi, der seinen Zwickauer Gegenspielern immer wieder problemlos entwich und in der Hintermannschaft der Westsachsen für Gefahr sorgte. Die kamen erst im Laufe der ersten Halbzeit zu vereinzelt guten Tormöglichkeiten. Die beste davon hatte Dominic Baumann nach einer Flanke. Er vergab jedoch per Kopf.

Nach der Pause kam von den Zwickauern jedoch gar nichts mehr. Den frühen Nackenschlag nach der Pause - Lok Leipzigs Zak Paulo Piplica traf nach per Hacke zum 1:0 (47.) - schien der Drittligist keine Antwort folgen lassen zu können. Der FSV verlor. Bereits am Samstag ist dann gegen Dynamo Dresden ein anderes Gesicht gefordert, um den vorzeitigen Ligaabstieg noch abzuwenden. (past/tp)