Prestigeduell: Chemnitzer FC muss ohne Bozic und Müller in Erfurt bestehen

In der Regionalliga-Nordost kommt es am Freitagabend (19 Uhr) zum Aufeinandertreffen zwischen Rot-Weiß Erfurt und dem Chemnitzer FC. Die Himmelblauen müssen jedoch dabei auf zwei ihrer wichtigsten Spieler verzichten.

Mit unterschiedlichen Vorzeichen sind die beiden Nordost-Regionalligavertreter Rot-Weiß Erfurt und Chemnitzer FC in die Saison gestartet. Während die Thüringer in der vergangenen Saison einen Großteil der Spielzeit an der Tabellenspitze verbrachten und auch dieses Jahr wieder als Liga-Topteam agieren wollten, war bei den Himmelblauen aus...