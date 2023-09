RB Leipzig: Blaswich oder Gulacsi? Die Qual der Wahl zwischen den Pfosten

Belastungssteuerung, Mentalität, Torwartposition - RB-Trainer Marco Rose muss in diesen Tagen schwierige Entscheidungen treffen.

"Och bitte, Männer...", seufzte Marco Rose in Richtung Sportjournalisten. Der Seufzer bezog sich auf eine Nachfrage, an der der Trainer von RB Leipzig selbst nicht unschuldig war, hatte er doch vorher verkündet, dass Peter Gulacsi am Mittwochabend in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Wehen Wiesbaden im Tor stehen wird (20.45 Uhr/ARD). Ist das...