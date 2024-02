RB Leipzig: Ein Geniestreich reicht Real gegen tapfere Leipziger

RB zeigt gegen das große Real Madrid lange Zeit eine starke Leistung. Es fehlt beim schmeichelhaften 0:1 aber Effizienz.

Aufgrund der letzten Wochen, da musste einem ja Himmelangst werden, wenn man es mit RB Leipzig hält. Vier Punkte aus fünf Bundesligapartien, schlampige Auftritte bis so weit, dass sogar Marco Roser, der Trainer, plötzlich nicht mehr ganz so sicher in seinem Amte schien. Und dann, mitten in dieses kollektive Leipziger Fragezeichen hinein, dann...