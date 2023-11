RB Leipzig: Führungsspieler flirtet mit New York

Emil Forsberg könnte RB schon im Winterverlassen. Auch wenner im Red-Bull-Kosmos bliebe, würde er in Leipzig eine Lücke hinterlassen.

Bei RB Leipzigbahnt sich ein Transfer an, der viele Fans schmerzen dürfte: Emil Forsberg könnte die Messestadt schon im Winter in Richtung New York Red Bulls verlassen. Unterschrieben ist nach Informationen der "Freien Presse" noch nichts, die Idee aber geboren und entsprechende Gespräche geführt.