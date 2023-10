RB Leipzig: Nur ein schwacher Trost bleibt nach dem 1:3 gegen Manchester City

Bittere Erkenntnisse für RB Leipzig gegen ManCity

Die beste Nachricht war am nächsten Morgen nur ein schwacher Trost: Immerhin war es nicht wieder ein Debakel geworden wie noch im Achtelfinale im März, beim 0:7. Und doch war die erdrückende Dominanz vor allem in den ersten 45 Minuten, die das neue Manchester City von Pep Guardiola von Beginn an entfaltet hatte, mehr als ernüchternd für Marco...