RB Leipzig: Siegtorschütze Emil Forsberg mit einem Handkuss zum Abschied

Der Wechsel des Schweden in die USA ist in trockenen Tüchern. Vorher schießt er die Sachsen in der Champions League zum 2:1-Erfolg gegen Young Boys Bern. Und was sagt Trainer Marco Rose dazu?

RB Leipzig beendet die Gruppenphase der Champions League mit einem 2:1 (0:0)-Sieg gegen Young Boys Bern. Auf eine langweilige erste Halbzeit folgte eine packende zweite: 43.331 Zuschauer sahen drei Treffer innerhalb von fünf Minuten: Benjamin Sesko (51.) und Emil Forsberg (56.) trafen für die Hausherren, Ebrima Colley (53.) erzielte den...