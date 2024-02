RB Leipzig: So lief der wichtige Erfolg gegen Union Berlin und gegen alle Zweifel

Mit Orban und Gulacsi gelingt RB Leipzig einungefährdeter Sieg gegen Union Berlin. Drei wichtige Punkte für die Champions League und gegen alle Zweifel.

Manchmal sind Siege mehr wert, als nur drei Punkte. So zumindest fühlte sich der dominante 2:0 (1:0)-Heimerfolg von RB Leipzig gegen Union Berlin an. Die Leipziger brachten erstmals in diesem Jahr ihre Qualität auf den Platz und konnten eine Krise abwenden.