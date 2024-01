Routinier Zickert verlängert beim Fußball-Regionalligisten Chemnitzer FC

Der erfahrene Abwehrspieler, der seit 2020 in Chemnitz ist und insgesamt fast 200 Spiele in der Regionalliga absolviert hat, bleibt den Himmelblauen treu.

Chemnitz. Der Chemnitzer FC kann auch in der kommenden Saison auf die Erfahrungen von Abwehrspieler Robert Zickert bauen. Wie der Fußball-Regionalligist am Freitag mitteilte, wurde der im kommenden Sommer auslaufende Vertrag mit dem 33-Jährigen Akteur verlängert.

Zickert wurde in der Nachwuchsabteilung von Energie Cottbus ausgebildet, spielte später unter anderem für Carl-Zeiss Jena und den 1. FC Lokomotive Leipzig. Er kam im Sommer 2020 zu den Himmelblauen. Der gebürtige Herzberger kann auf Drittligaerfahrung bauen und stand bisher in der Regionalliga für verschiedene Vereine in fast 200 Begegnungen auf dem Rasen. Für den CFC absolvierte Zickert bisher 86 Pflichtspiele, sammelte 17 gelbe Karten, schoss sechs Tore und bereitete drei vor. Mit dem Chemnitzer FC gewann er 2022 als Vize-Kapitän den Sachsenpokal. (kbe)