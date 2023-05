Sachsenring: Lokalmatador über Tempo 300, Heimvorteil und Angst

Für Motorradrennfahrer Paul Fröde aus Hohenstein-Ernstthal steht das Saisonhighlight gleich am ersten Rennwochenende der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) an. Für das Honda Holzhauer Racing Promotion Junior Team wird der 20-Jährige am Sachsenring mit einer 100 Kubik-Maschine in der höchsten Straßenrennsportklasse IDM Superbike...