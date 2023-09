Saisonstart in der Handball-Bundesliga für den BSV Sachsen Zwickau: Mit vielen Neuen zu neuen Zielen?

Der BSV Sachsen Zwickau steht in seiner dritten Erstliga-Saison in Folge vor einer Mammutaufgabe. Das Hintertürchen Relegation gibt es auf dem Weg zum Klassenerhalt diesmal nicht. So wird der erneute personelle Umbruch zu einer Herausforderung.

