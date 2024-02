Schnelle Sachsen auf Jagd nach WM-Medaillen

Am Donnerstag beginnen in Winterberg mit den Wettbewerben der Skeletonis die Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaften 2024. „Freie Presse“ beantwortet die wichtigsten Fragen zum Saisonhöhepunkt im Hochsauerland, das zum fünften Mal Gastgeber für diese Titelkämpfe ist.Für einen Erzgebirger wird es eine ganz besondere WM.

Nach den folgenreichen Stürzen in der vergangenen Woche in Altenberg: Wie sicher ist die WM-Bahn in Winterberg?