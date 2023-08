"Sehr viele Totalausfälle": Coach Tiffert kritisiert seinen Chemnitzer FC

Rostock. Christian Tiffert hatte es nach dem 0:0 zum Auftakt der Fußball-Regionalligasaison 2023/24 gegen den FC Carl-Zeiss- Jena deutlich gemacht. "Wir dürfen nicht in Euphorie verfallen. Es wird Wellentäler geben" .Und dieser erste Tiefpunkt wurde bereits am 5. August 2023 erreicht. Wenige Kilometer von der Ostsee entfernt wurden seine Kicker im ersten Auswärtsspiel der Saison von den fußballerischen Fluten regelrecht verschlungen. Gegen den Aufsteiger FC Hansa Rostock II kassierte der Chemnitzer FC eine empfindliche 1:6 (1:3)-Niederlage. "Die Niederlage ist auch in der Höhe verdient. Was wir nach der frühen Führung gemacht haben, ist unerklärlich. Wir haben auf keiner Position auf Augenhöhe mit dem Gegner agiert. Es waren sehr viel Totalausfälle. bei uns . Das hat Rostock knallhart bestraft. Nach dem 1:0 ist bei uns nicht mehr viel passiert", urteilte Tiffert.

Pribanovic rückt in Startelf

Beim CFC war kurzfristig Niclas Walther ausgefallen. Er hatte sich im Abschlusstraining an der Hüfte verletzt. Zwar probierte es das Chemnitzer Eigengewächs noch einmal, musste aber absagen. Für ihn rückte Stefan Pribanovic in die Startelf. Mit der ersten Offensivaktion des Spiels ging der CFC in Führung. Leon Ampadu zog von der Strafraumgrenze ab und brachte die Sachsen mit dem ersten Saisontor 1:0 in Führung. Anschließend lief der Ball vorrangig durch die Rostocker Reihen. Nach reichlich zehn Minuten erbrachte David Wunsch im Chemnitzer Kasten einen ersten Arbeitsnachweis, indem er einen Ball aus Nahdistanz parierte. Nach 21 Minuten stand Wunsch erneut im Fokus. Der Rostocker Milosz Brzozowski zog aus Nahdistanz ab, aber der Chemnitzer Keeper reagierte gedankenschnell und verhinderte damit den Ausgleich.

Ausgleich nach einer halben Stunde