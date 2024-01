Skiflug-WM am Kulm: Wie der Österreicher Lukas Müller trotz Querschnittslähmung wieder das Laufen lernte

Lukas Müller im Januar 2018 an der Skiflugschanze am Kulm. Zwei Jahre zuvor war er bei einem Sturz als WM-Vorspringer schwer verunglückt. Skispringen ist in den letzten Jahren viel sicherer geworden. Stürze – erst recht mit schweren Verletzungen – kommen seltener vor. Das Risiko fliegt aber immer mit. Bild: Imago