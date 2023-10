So freut sich der Chemnitzer FC über einen "geilen Sieg" im Derby gegen Zwickau

Der Chemnitzer FC war sich nach dem späten Siegtor sehr wohl bewusst, dass das 2:1 gegen Zwickau mehr als glücklich war. Genau daraus soll nun Energie gezogen werden.

Christian Tiffert stand nach Spielschluss lässig in der Mixed Zone herum, die Hände in den Hosentaschen vergraben, ein verschmitztes Lächeln im Gesicht. "Ich will mich für den Sieg nicht entschuldigen", verriet er kurz darauf in der Pressekonferenz die Gründe für seine gute Laune, "ich hatte als Spieler und als Trainer schon einige Spiele,...