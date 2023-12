So lief die Qualifikation für den Skisprung-Weltcup in Klingenthal

Ryoyu Kobayashi aus Japan holt sich 3000 Euro Prämie für den Sieg. Der beste Deutsche landet auf Rang sieben.

Der Japaner Ryoyu Kobayashi hat am Freitag die Qualifikation für den Skisprung-Weltcup am Samstag (Beginn 16 Uhr) in Klingenthal gewonnen. Der Vierschanzentourneesieger von 2019 und 2022 flog bei starkem Schneefall 145,5 Meter weit. Der 27-Jährige erhielt für den Sieg 3000 Euro Prämie und verwies mit seinem Sprung in der Vogtland-Arena...