Spanier Espargaro sorgt beim Motorrad-Grand-Prix in Silverstone für Überraschung

20 Runden wie am Sonntag im Rennen der MotoGP beim Grand Prix von Großbritannien in Silverstone können lang sein. Für Weltmeister Francesco Bagnaia, der vor der Sommerpause noch in Assen erfolgreich war, etwas zu lang. Bis wenige hundert Meter vor dem Ziel sah der Ducati-Pilot schon wie der Sieger aus. Doch dann startete Aprilia-Werksfahrer...