Spielabsage: Chemnitzer FC trifft nicht auf SV Babelsberg 03

Wann das Auswärtsspiel nachgeholt wird, ist noch unklar.

Der Chemnitzer FC tritt am Freitag nicht gegen den SV Babelsberg 03 an. Der Nordostdeutsche Fußballverband habe das Regionalliga-Spiel abgesagt, erklärte der CFC am Montag. Grund sei, dass die Polizei das Spiel nicht absichern könne. Nähere Angaben zu Gründen machte der Verband nicht und will in den nächsten Wochen über eine Neuansetzung...