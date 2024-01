Testspiel in der Türkei: Chemnitzer FC trennt sich 1:1 von Drittligisten

Der Chemnitzer FC hat sich in einem Testspiel in Belek/ Türkei am Freitag 1: 1 (1:1) vom Halleschen FC getrennt. Das Fazit von CFC-Cheftrainer Christian Tiffert fiel positiv aus. "Wir hatten noch nicht einmal den Ball berührt, da lag er schon im unseren Netz. Aber dann hat sich meine Mannschaft gefangen und es mit als auch gegen den Ball gut...