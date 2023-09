Tolle Kulisse, keine Tore: Der FSV Zwickau holt einen Punkt gegen Chemie Leipzig

Viertes Heimspiel, zweites Remis: Der FSV Zwickau hat am Freitagabend vor 9446 Zuschauern 0:0 gegen Chemie Leipzig gespielt, bleibt damit daheim ungeschlagen.

Zwickau. Fußball-Regionalligist FSV Zwickau behält seine weiße Weste ohne Niederlage in der GGZ-Arena. Gegen Chemie Leipzig hieß es am Ende 0:0. Das Ergebnis war letztlich leistungsgerecht, wobei die Leutzscher in der Schlussphase dem Sieg mit einigen Großchancen näher waren als die Elf von Rico Schmitt. Mit acht Zählern bleiben die Schwäne im unteren Drittel der Tabelle, während der Kontrahent seinen Mittelfeldplatz festigte.

Doch der Reihe nach: Bis auf die Verteidiger Davy Frick (gesperrt) und Lucas Albert (verletzt) konnte der Zwickauer Trainer aus dem Vollen schöpfen. Im Vergleich zur Startelf in Cottbus (1:3) gab es nur eine Änderung. Für Stürmer Luis Klein rückte Routinier Mike Könnecke im zentralen Mittelfeld in die Anfangsformation. Bei den Chemikern standen mit Marcel Hilßner und Denis Jäpel zwei ehemalige FSV-Profis in der ersten Elf. Zudem nahm Janik Mäder, der ebenso bereits an der Mulde kickte, zunächst auf der Reservebank Platz.

"Wir müssen rattern und rattern, mit Herz und Leidenschaft spielen!" Die Vorgabe von Schmitt für diese Partie hatten seine Schützlinge durchaus beherzigt. Zur von ihm erwarteten "Europapokal-Atmosphäre", von der der Coach aufgrund der 8500 verkauften Tickets im Vorverkauf für diese Viertligapartie sprach, fehlte es dann vielleicht noch ein kleines bisschen. In jedem Fall trug der mit rund 1400 Anhängern voll besetzte Gästefanblock zur insgesamt stimmungsvollen Kulisse in der GGZ-Arena bei. Und emotional ging es bereits los: Vor dem Anpfiff wurde an Vereinslegende Alois Glaubitz gedacht und ein Lieblingslied des jüngst verstorbenen Oberliga-Rekordkickers eingespielt. Die Zwickauer liefen mit einem Sondertrikot mit dem Konterfei des einstigen Verteidigers auf. Die Fans demonstrierten ihre Hoffnung auf die Umbenennung der Arena mit einem Monsterplakat und der Aufschrift "Alois-Glaubitz-Stadion".

Zum Spiel: Nach einer kurzen Phase des Abtastens gab es die erste Torchance durch die Gäste. Doch der Kopfball von Florian Kirstein war kein Problem für FSV-Keeper Benjamin Leneis, der wie angekündigt zwischen den Pfosten stand. Wesentlich gefährlicher wurde es in der 20. Minute auf der anderen Seite. Zunächst köpfte FSV-Torjäger Marc-Philipp Zimmermann einen Freistoßball von Kapitän Yannic Voigt an den Pfosten. Kurz danach kam Zwickaus Lloyd Addo Kuffour nach Flanke von Jahn Herrmann völlig frei aus Nahdistanz zum Torschuss, doch das Leder zischte am Kasten vorbei. Auch die Leutzscher probierten es noch einmal - per Distanzschuss. Doch der Versuch von Lucas Surek landete Zentimeter über dem FSV-Tor.

Kurz vor Wiederanpfiff bewiesen zunächst die Fans auf der E5-Tribüne ihre Kreativität, in dem sie eine riesige rot-weiße Fahne mit der Aufschrift FSV präsentierten. Dagegen sorgte der Gästeanhang mit dem Zünden von Pyrotechnik, dass der Verein demnächst vom DFB zur Kasse gebeten wird. Als sich die Nebelschwaden verzogen hatten, ging es dann auch auf dem Rasen weiter. Die Zwickauer wollten unbedingt ihre gute Heimserie ausbauen, den dritten Sieg im vierten Spiel landen. Erneut Zimmermann (50.) besaß die Großchance zur Führung, doch sein Abstauberball klatschte auf die Brust von Keeper Benjamin Bellot. Obwohl die Gastgeber das Spiel weitestgehend dominierten, blieb die Elf von Trainer Max Jagatic gefährlich. So kam Timo Mauer aus extrem spitzem Winkel zum Torschuss, doch das Leder fand nicht den Weg ins Netz. Zum Glück für die Schwäne, die in der Offensive die letzte Genauigkeit im Passspiel vermissen ließen.

In der 65. Minute brachte Schmitt mit Theo Martens und Sonny Ziemer frisches Personal. Und Letztgenannter hatte auch sofort die Möglichkeit zur Führung. Doch aus bester Position zielte auch er ungenau. Zu allem Überfluss hätte es beinahe noch im eigenen Kasten geklingelt. Denn Mäder zirkelte das Leder in der 73. Minute an die Latte. Leneis hatte seine Fingerspitzen noch am Ball und konnte sich so nach ein, zwei Unsicherheiten in der ersten Halbzeit auch noch auszeichnen. So oder so steht bereits fest: Einen neuen Torhüter - womöglich einen vertragslosen Keeper mit Erfahrung - zieht der FSV-Chefcoach nicht in Erwägung. "Dafür haben wir auch gar kein Geld. Beide sind gute Torhüter, die ihre Stärken haben und absolutes Entwicklungspotenzial besitzen", sagte Schmitt bereits vor dem Auftakt des 8. Spieltages und legte sich fest, dass am Sonntag in einer Woche beim Berliner AK und danach im Derby gegen den CFC wieder Lucas Hiemann in der Kiste stehen wird.