Turnerin Sophie Scheder fasst in China neuen Mut

Verletzungen warfen die Weltklasseathletin vom TuS Chemnitz-Altendorf in den vergangenen Jahren immer wieder zurück. Eine Reise ohne Erwartungen ließ sie jetzt endlich wieder im Wettkampf strahlen.

Chengdu/Chemnitz. Am Montagabend stand für Sophie Scheder erst einmal Regeneration im Mittelpunkt. In der heimischen Badewanne hatte es sich die Turnerin des TuS Chemnitz-Altendorf gemütlich gemacht und teilte einen Schnappschuss diese Szene im sozialen Netzwerk Instagram. Auf diese Momente der Ruhe freute sich die 26-Jährige zuvor schon im "Freie Presse"-Gespräch. Denn hinter Scheder liegen ganz besondere Tage, die sie als "atemberaubend, gigantisch" und ihre "zweiten Olympischen Spiele" bezeichnet.

Keine Erwartungen im Vorfeld

Bei den Fisu-Games, den Weltspielen der studentischen Spitzensportler im chinesischen Chengdu, stand die Turnerin in der vergangenen Woche das erste Mal wieder im Rampenlicht auf der großen Turnbühne. Nach Platz sechs mit der Mannschaft holte Sophie Scheder am Samstag am Stufenbarren die Silbermedaille. "Das ist der absolute Wahnsinn. Bevor ich nach China geflogen bin, habe ich eigentlich nichts wirklich erwartet. Wir kannten im Vorfeld nicht das Starterfeld und konnten uns so kein Bild über das Leistungsniveau machen", erzählt die Turnerin. Nachdem sie die Qualifikation dann aber als Vierte beendete und weil nur zwei der drei vor ihr platzierten Chinesinnen im Finale antreten durften, rechnete sich Sophie Scheder schließlich doch Medaillenchancen aus. Fokussiert, aber mit der nötigen Lockerheit ging sie an ihr Paradegerät. "Ich wollte natürlich gut performen, aber das Ganze auch genießen. Dass es am Ende zu Silber gereicht hat, kann ich noch gar nicht richtig glauben", gesteht die gebürtige Wolfsburgerin, die mit elf Jahren an den Bundesstützpunkt Chemnitz und damit zum TuS Altendorf wechselte.

Spiele stehen unter besonderen Vorzeichen

Ihren Erfolg verdankt Sophie Scheder ein Stück weit auch den besonderen weltpolitischen Umständen der vergangenen Jahre. Ursprünglich sollten die Fisu-Games bereits 2021 in Chengdu stattfinden, wurden aufgrund der Coronapandemie aber zunächst auf 2022 verschoben. Im Frühjahr vergangenen Jahres dann folgte nach dem russischen Überfall auf die Ukraine die Absage der eigentlich 2023 im russischen Jekaterinburg geplanten Wettkämpfe und die erneute Verschiebung von Chengdu. Im Zuge dessen beschloss die Fisu als Welt-Hochschulsportverband die Anhebung der Altersgrenze, die normalerweise bei 25 Jahren für die Teilnehmer liegt, auf 27 Jahre. Ein Glücksfall für Sophie Scheder, die im Januar ihren 26. Geburtstag feierte. "Ich wollte 2021 schon dabei sein und bin unfassbar dankbar, dass ich es jetzt noch erleben konnte. Die Veranstaltung ist etwas ganz besonderes und ich wünsche jedem Sportler einmal die Möglichkeit, dabei sein zu können", schwärmt die Turnerin von den Fisu-Games. Für sich selbst bezeichnet sie die Zeit in China ohne Umschweife als ihre zweiten Olympischen Spiele. 2016 gewann Scheder bei den Sommerspielen in Rio de Janeiro Bronze am Stufenbarren. "Es war in Chengdu der gleiche Spirit wie damals. Ich würde sogar sagen, dass bei den Fisu-Games die Fairness und Toleranz noch minimal höher ist, weil alles doch ein kleines bisschen entspannter ist als bei Olympia", vergleich die Turnerin ihre beiden Karrierehöhepunkte.

Verletzungen lassen an Karriere zweifeln

Zwischen diesen lagen für Sophie Scheder schwierige Jahre, die sie stellenweise sogar an der Fortsetzung ihrer Sportkarriere zweifeln ließen. Zum einen bremsten Verletzungen sie immer wieder aus, zum anderen machten ihr die Diskussionen um ihre langjährige Trainerin Gabi Frehse zu schaffen. Mit dem Umzug nach Köln Anfang 2022 begann für sie schließlich ein neuer Lebensabschnitt, in dem das Turnen heute nicht mehr zwangsläufig die Hauptrolle spielt. Neben dem Sport konzentriert sich Sophie Scheder auf ihr Studium. "Ich habe angefangen zu schauen, was für mich und für meinen Körper wichtig ist. Ich wollte einfach wieder Spaß am Turnen haben", betont sie. Und auch deshalb will sich die 26-Jährige so kurz nach dem Erfolg in China noch nicht festlegen, wie es sportlich für sie weitergeht. In den nächsten Wochen gilt es für Sophie Scheder, ihre Bachelorarbeit fertig zu schreiben. Ob sie sich parallel auf die anstehende WM-Qualifikation der deutschen Turnerinnen vorbereitet, will sie in den nächsten Tagen entscheiden: "Ich habe in Chengdu gezeigt, dass ich es noch drauf habe und mich mit der Konkurrenz messen kann. Das hat mir Mut gemacht und gibt mir Motivation für die Zukunft."