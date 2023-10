VfB Empor Glauchau: Dynamo Dresden als Gegner im Sachsenpokalkracher fix - doch jetzt wackelt der Termin

Der Fußball-Landesligist aus Glauchau freut sich auf ein Kräftemessen mit dem Drittligisten. Nahezu zeitgleich mit dem Achtelfinaleinzug der Dynamos zeigte der VfB Empor seine beste Saisonleistung.

Was die Spatzen schon lange von den Dächern pfiffen, ist jetzt endlich Gewissheit: Durch den 8:0-Erfolg von Dynamo Dresden in der dritten Pokalrunde bei Eintracht Niesky verwandelte sich das Los des Fußball-Landesligisten VfB Empor Glauchau am Reformationstag endlich in den erhofften Kracher zum Achtelfinale. Der Drittligist wird im Glauchauer...