Vor dem Derby gegen Zwickau: Personalsorgen beim Chemnitzer FC immer größer

Ausgerechnet vor dem "Bezirksderby" beim FSV Zwickau musste Cheftrainer Christian Tiffert den nächsten Ausfall verkünden. Die Mannschaft stelle sich im Grunde von selbst auf, so der Coach. Und zwischen den Pfosten wird ein ganz junger Mann stehen.

Chemnitz. Als wären die Verletzungsprobleme bei Fußball-Regionalligist Chemnitzer FC nicht ohnehin schon groß genug - vor dem Derby beim FSV Zwickau an diesem Sonntag (14 Uhr live im MDR-Fernsehen) fällt nun der nächste Stammspieler aus. Wie Cheftrainer Christian Tiffert am Freitag sagte, muss er auf Torhüter David Wunsch verzichten. Der 20-Jährige, der nach dem Abgang von Jakub Jakubov in diesem Sommer die neue Nummer 1 der Himmelblauen wurde, laboriere an einer Schulterverletzung. "Wie lang er ausfallen wird, steht noch nicht fest", sagte Tiffert. "Er wird jetzt von einem Spezialisten untersucht. Wir hoffen, dass es zu keiner Operation kommen muss."

Wer für Wunsch am Sonntag in Zwickau zwischen den Pfosten stehen wird, ließ Tiffert offen. "Das will ich den Jungs selbst sagen und nicht in der Öffentlichkeit verkünden", so der CFC-Trainer. Fakt ist: Er hat die Wahl zwischen zwei Keepern ohne jegliche Erfahrung in der Regionalliga der Männer. Zum einen wäre da der 18-Jährige Stanley Birke, zum anderen der erst 16-Jährige Clemens Boldt. Letzterer bekam kürzlich im Landespokal seinen ersten Einsatz, wodurch er zum jüngsten Spieler aller Zeiten in einem Pflichtspiel der CFC-Männermannschaft wurde. Boldt saß auch beim 0:4 des CFC am vergangenen Wochenende gegen den BFC Dynamo Berlin als Ersatzkeeper auf der Bank, scheint also die besseren Karten zu haben.

Neben Wunsch fehlen etliche weitere Spieler, zum Teil schon seit Monaten. Mit Robert Zickert und Robert Berger wurden am vergangenen Wochenende zwei lange Zeit verletzte Leistungsträger immerhin wieder eingewechselt. "Eigentlich brauchen sie noch ein bisschen, aber diese Zeit werden sie wohl nicht haben. Denn durch die neuerlichen Ausfälle stellt sich die Mannschaft in Zwickau quasi von allein auf", sagte Tiffert.

Neben den Verletzten fehlen auch die gesperrten Roman Eppendorfer und Niklas Erlbeck, sodass dem Trainer die Alternativen komplett ausgegangen sind. "Ich muss mal wieder improvisieren", so Tiffert. (tre)