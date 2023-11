Warum die Skispringerinnen beim Weltcup in Klingenthal zuschauen müssen

Vom 8. bis 10. Dezember gastiert die Weltelite der Schanzenadler in der Vogtland-Arena. Die deutschen Erfolge zum Auftakt kurbeln den Ticketverkauf an.

Drei Podestplätze in zwei Wettbewerben, zum Auftakt mit sechs Athleten unter den Top 12 - so geschlossen stark sind die deutschen Ski-Adler selten in eine Wintersaison gesegelt. Die Ergebnisse der Andreas Wellinger und Co. in Ruka haben besonders auch in Klingenthal für viel Freude gesorgt. In der Vogtland-Arena gastiert die Weltelite vom 8. bis...