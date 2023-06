Wenn der Sachsenring-König stürzt: Warum die Kurve eins eine Problemzone ist

Mittlerweile ist die Aufregung über den für einige Fahrer zu komplizierten, weil zu engen Kurs des Sachsenrings etwas abgeebbt. Beim deutschen Grand Prix passieren zwar jedes Jahr zahlreiche Stürze - im letzten Jahr waren es exakt 48 - doch meist ohne schlimme Verletzungen. Mit 105 Unfällen am Wochenende führt der Kurs in Portimao in Portugal...