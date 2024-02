Weshalb Dynamo Dresden das Sachsenderby in Aue verloren hat: Kein kühler Kopf, kein heißes Herz

Der Tabellenzweite der 3. Liga hat im Sachsenderby eine 1:2-Niederlage kassiert. Die Beteiligten gehen auf die Suche nach dem Warum.

Aue. Dynamo Dresden hat mit dem 1:2 (0:1) beim FC Erzgebirge Aue nicht nur sein Polster auf die Jäger der 3. Liga verloren, sondern - aus Sicht der Elbestädter viel tragischer - das prestigeträchtige Duell mit den Veilchen verloren. "Das war zu wenig Zweikampfverhalten, wir

waren nicht so giftig. Wir wollten kühlen Kopf bewahren, heißes Herz zeigen - das haben wir nicht geschafft. Wir haben nicht in unser Spiel gefunden, das ist traurig, dass man das in so einem Spiel nicht zeigen kann. Derbyniederlage tut doppelt weh!", hatte Kapitän Stefan Kutschke nach Abpfiff am Mikrofon von Magenta-Sport gesagt, ehe er wütend und tobend in der Kabine verschwand.

"Heute hat bisschen was gefehlt", haderte auch Niklas Hauptmann mit der Leistung seines Teams. Dass Kopfkino nach holprigen, letzten Auftritten die Ursache des nächsten schwächeren Spiels der Dynamo-Mannschaft sei, dementierte der Mittelfeldspieler aber: "Mit dem Kopf hat das nichts zu tun, denn seit dem ersten Spieltag wissen wir, dass wir jedes Spiel gewinnen müssen und die Erwartungshaltung da ist. Dass sich die Gegner zunehmend auf uns einstellen und dass es, egal wo wir hinkommen, überall das Spiel des Jahres ist, ist uns auch klar. Dagegen müssen wir uns wehren, und das hat heute nicht geklappt."

Dynamo Dresden hatte Phasen, in denen sie in Ansätzen zumindest andeuteten, was möglich gewesen wäre, hätte die Anfang-Elf über 90 Minuten ihr Niveau auf den Platz gebracht. Nach schwachen, ersten zehn Minuten hatten sie gut ins Spiel gefunden, dominanter gespielt - dann kam die Spielunterbrechung durch die Proteste der eigenen, mitgereisten Fans gegen den Investorendeal der Deutschen Fußball-Liga (DFL). Dass die Elbestädter wegen der Pause den Faden verloren hätten, wollte Trainer Markus Anfang aber nicht durchgehen lassen. "Das jetzt daran festzumachen, wäre etwas zu einfach. Wir hätten die Dinge viel besser machen können, hätten viel mehr Bälle in den 16er spielen können", erklärte der Fußballlehrer.

Vielmehr führte Anfang andere Ursachen an, weshalb der eigene Plan am Ende ergebnistechnisch nicht aufgegangen sei. "Am Ende muss man deutlich sagen: Bei vielen Situationen, die wir heute hatten, hat der unbändige Wille gefehlt, das Tor zu machen. Wir hätten mehr als einen Treffer erzielen müssen."

Das gelang den Dresdnern aber nicht, weshalb die Elbestädter nur noch zwei Punkte Vorsprung auf den Verfolger SSV Ulm haben. Die Jäger kommen näher heran und so wächst die Gefahr, dass bei den Profis doch noch das Kopfkino beginnt.