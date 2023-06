4. Hoffest lädt zur „Kunst am Zaun“

Das 4. Hoffest „Kunst am Zaun“ steigt am Samstag, den 17. Juni beim Kleinkunst-Kanapee Rodewisch an der Lengenfelder Straße 30. Dieses Jahr haben sich die Künstler und Künstlerinnen mit dem Thema „Zerrinnerung“ beschäftigt und werden ihre Kunstwerke präsentieren. Ab 15 Uhr erwartet die Besucher ein buntes Programm mit Kreativangebot, Livemusik und...