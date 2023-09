Ab 22 Uhr geht’s ins Bett: Warum in Auerbach eine Party früher endet

22 Uhr war Zapfenstreich zum Spätsommerfest am vorigen Samstag. Einigen war das zu früh. Was die Stadt Nachtschwärmern zu sagen hat.

Sommernacht, Partystimmung auf dem Altmarkt: Doch Punkt 22 Uhr hört vorigen Samstag die Musik auf zu spielen. Warum schickt man die Auerbacher so zeitig nach Haus? Neben viel Lob für die Premiere des Spätsommerfestes gab es in den sozialen Netzwerken diese Kritik von Nachtschwärmern. Es sei von Anfang an geplant und mit dem Mitveranstalter,...