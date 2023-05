Abfahrt Treuen zwei Tage gesperrt

Treuen.

Die Ausfahrt der A 72 in Treuen, Fahrtrichtung Chemnitz ist am Montag und Dienstag voll gesperrt, so die Autobahn GmbH. Die Sperrung erfolgt jeweils in der Zeit von 8 bis 16 Uhr. Kraftfahrer werden gebeten, die Abfahrten Plauen Ost oder Reichenbach zu nutzen. (lh)