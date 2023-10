Abfischen in Oberlauterbach: Hechte beeindrucken mit Größe und Gewicht

Ein Meter lang, sechs Kilo schwer: Fischer ziehen XXL-Tiere aus dem Wasser.

Zum Teichfest am Feiertag in Oberlauterbach wurde der Riedelteich abgefischt. Unter den Fischen befanden sich Hechte von beeindruckender Größe: mit einem Gewicht von bis zu sechs Kilogramm und einer Länge von einem Meter. Diese Hechte und andere Wildfische wurden in benachbarte Teiche umgesiedelt, während einige der großen Karpfen verkauft...