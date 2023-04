Abstimmung fürs Frühlingserwachen

Rodewisch.

Im thüringischen Ohrdruff steigt am heutigen Samstag die letzte Veranstaltung für die Aktion des MDR Frühlingserwachens. Mit von der Partie war bereits am 15. April die Stadt Rodewisch mit einem Arbeitseinsatz. Dritter Teilnehmer ist Aken aus Sachsen-Anhalt. Ab heute, 19 Uhr, kann bis zum kommenden Freitag, 16.30 Uhr, darüber abgestimmt werden, welche Stadt 5000, 2000 oder 1000 Euro als Verschönerungsprämie erhält. Im Siegerort findet zudem am 17. Mai eine Musikshow statt. Abgestimmt werden kann per Telefon-Ted unter 0137 101 1001 für Rodewisch oder unter dem Link unten im Internet. Zwischenstände werden laut MDR bis Freitag nicht veröffentlicht. (lh)