April zeigt sich von seiner kalten Seite

Morgenröthe-Rautenkranz.

Kalt und sonnenarm hat sich der April im Vogtland gezeigt. Und nicht nur hier. Nirgendwo in Deutschland gab es einen Sommertag mit 25 Grad. In Morgenröthe-Rautenkranz gab es nur einen Tag, an dem das Thermometer zumindest in die Nähe der 20-Grad-Marke kam: 19,4 Grad am 22. April. An 18 von 30 Tagen blieb die Temperatur einstellig. An 21 Tagen gab es gar Bodenfrost. Die Sonne zeigte sich 121 Stunden. Das war sehr wenig - gemessen an den 276 Stunden aus April 2007. (tm)