Auerbach: Betrunkener Mann stürzt in fahrendes Auto

Auf der Kaiserstraße in Auerbach hat es einen schweren Unfall gegeben. Dabei stand der Fußgänger zunächst scheinbar sicher auf einem Schutzstreifen.

In Auerbach ist am Mittwochabend ein betrunkener Fußgänger gegen ein fahrendes Auto gestürzt. Wie die Polizei mitteilt, stand der Mann an der Kaiserstraße zunächst auf einem Radschutzstreifen kurz nach der Kreuzung Kaiserstraße/Mosenstraße. Als sich ein Skoda auf gleicher Höhe befand, kippte der Fußgänger plötzlich nach vorn. Der...