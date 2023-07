Auerbach erneuert Computer an der Diesterweg-Grundschule

Die Stadt Auerbach nimmt fast 37.000 Euro in die Hand und erneuert damit die Ausstattung des Informatikraumes in der Diesterweg-Grundschule im Neubaugebiet. Das hat der Stadtrat am Montagabend einstimmig beschlossen. Der Auftrag zur Erneuerung der Computertechnik an der Grundschule geht an die örtliche Firma R&C Richter, Elektronik und Computer,...