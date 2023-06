Auerbach hat verkaufsoffene Sonntage abgespeckt

Nun ist es offiziell: Die Geschäfte in der Auerbacher Innenstadt dürfen an drei Sonntagen in diesem Jahr öffnen. So hat es der Stadtrat am Montagabend beschlossen. Er zog damit die Konsequenz aus dem Streit zwischen der Stadt und der Gewerkschaft Verdi vor dem sächsischen Oberverwaltungsgericht. Anlass war der geplante verkaufsoffene Sonntag zum...