Auerbach sucht Radler: Drei Wochen lang sollen sie alles geben

Die Stadt Auerbach beteiligt sich ab Freitag am Projekt „Stadtradeln“. Zum einen ist das gut für das Klima. Aber im Rathaus hofft man noch auf etwas anderes.

Ob Regen oder Sonnenschein - Kerstin Petzoldt will in den nächsten drei Wochen fleißig in die Pedale treten. „Es macht einfach Spaß“, sagt die Mitarbeiterin im Bauamt im Rathaus. Das ist das eine. Aber ab Freitag ist Radeln in Auerbach besonders wichtig. Die Stadt beteiligt sich bis zum 21. September an der Aktion „Stadtradeln“ des...