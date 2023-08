Auerbach: Unfall bei Vogelsgrün

Wegen einer im Auto eingeklemmten Person wurde die Feuerwehr alarmiert. Der Rettungsspreizer kam aber nicht zum Einsatz.

Die Auerbacher Feuerwehr ist am Sonntagnachmittag zu einem Unfall auf der Staatsstraße 278 in Richtung Vogelsgrün ausgerückt. Eine im Auto eingeklemmte Person war gemeldet. Die Fahrerin eines VW hatte in einer Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, kam von der Fahrbahn ab, stieß gegen den Seitenrand und kam schließlich zum Stehen....