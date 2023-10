Auerbacher Bürgerpreis und Eintrag ins Goldene Buch: Weitere Ehrung für Ulrich Mikulcak

Der 73-Jährige hat sich über Jahrzehnte vor allem im Wassersport engagiert.

Der Auerbacher Bürgerpreis 2023 wurde am Freitag an Ulrich Mikulcak verliehen. Gewürdigt wurde damit das jahrzehntelange Engagement des 73-Jährigen rund um den Wasser-, Freizeit- und Jugendsport. In einer Festveranstaltung in der Göltzschtalgalerie Nicolaikirche Auerbach ließen Weggefährten, Freunde, Kommunalpolitiker sowie Laudator Joachim...