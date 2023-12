Auerbacher Feuerwehr im Dauereinsatz: Wenn die Esse brennt und Abi-Absolventen im Fahrstuhl feststecken

Stresstest für die Kameraden: Fünf Mal rückten sie am Mittwoch aus. Diese Art Einsatz hat 2023 besonders stark zugenommen.

„Fünf Einsätze an einem Tag - das ist außergewöhnlich“, sagt Auerbachs Gemeindewehrleiter Nico Voigtländer über den Mittwoch. Und er zählt auf: Eine ältere Frau stürzt in ihrem Grundstück an der Brunner Straße den Hang hinunter und fällt in eine Hecke. Am Nachmittag eilen die Kameraden nach Rebesgrün, wo ein Ford von einem Zug...