Auerbacher Feuerwehr übt den Ernstfall: Belastungstest für die ehrenamtlichen Kameraden

Die Freiwillige Feuerwehr in Auerbach hat am Dienstagabend eine Übung für den Ernstfall durchgeführt. Ziel war es, am unbekannten Objekt gemeinsam zu üben und die Kommunikation zwischen den Führungskräften und innerhalb des Teams zu stärken. Dabei wurde beobachtet, ob der Einsatzleiter seine Aufgaben korrekt weitergab und ob diese von der Truppe...