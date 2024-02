Auerbacher gewinnt beim MDR-Sachsenradio Reise an die Riviera

Vom Anruf der Frühmoderatoren war der Vogtländer noch hörbar überrascht. Die Lösung des gesuchten Rätsels hatte er aber überraschend schnell parat.

Ein Auerbacher hat in einem Gewinnspiel von MDR Radio Sachsen eine Reise gewonnen: Karsten Heimrath trat in einem akustischen Rätsel gegen eine Hörerin aus Riesa an. War er zuvor noch hörbar vom Anruf der Frühmoderatoren Elena Pelzer und Silvio Zschage überrascht worden, hatte er die Lösung des Rätsels beeindruckend schnell parat und...