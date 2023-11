Auerbacher Jungpiloten gehören zur bundesdeutschen Fliegerelite

Drei Jungpiloten aus Auerbach errangen beim Bundesjugendvergleichsfliegen den 3. Platz. Ungewöhnlich ist, dass alle im Team aus dem gleichen Verein kommen.

Zum letzten Mal in dieser Saison sind am Sonntag die Segelflugzeuge in Auerbach gestartet. Jetzt kommt die Winterpause, die zum Warten der Flugzeuge genutzt wird. Der Fliegerklub Auerbach schaut auf eine erfolgreiche Saison zurück. Drei Jungpiloten gehören zu den besten in Deutschland. Sie haben Ende Oktober beim Bundesjugendvergleichsfliegen...