Auerbacher Schüler zeichnen Erdbeben selbst auf

Ein Seismograph hat jetzt im Goethe-Gymnasium seine Arbeit aufgenommen. Was die Dauerleihgabe per Onlinezugang ermöglichen soll.

Für Fünft- bis Zwölftklässler in Auerbach öffnet sich ein völlig neues Tor zur Welt. Olaf Hellwig von der Technischen Universität Bergakademie Freiberg installierte dort einen Seismographen. Seitdem können Schüler und Lehrer hinter Vitrinenglas quasi in Echtzeit ablesen, was die Welt erschüttert. „Bei entsprechender Stärke sind auch...