Auf der Autobahn 72 zwischen Plauen-Ost und Treuen: Auto in Brand geraten

Auf der Autobahn 72 ist am Abend des zweiten Weihnachtsfeiertages ein Auto in Brand geraten. Polizeiangaben zufolge war eine Frau aus der Schweiz mit dem BMW unterwegs, als das Fahrzeug zwischen Plauen-Ost und Treuen in Feuer aufging. Die 48-jährige habe das Auto noch auf den Standstreifen in Fahrtrichtung Leipzig lenken können. Dort sei der BMW... Auf der Autobahn 72 ist am Abend des zweiten Weihnachtsfeiertages ein Auto in Brand geraten. Polizeiangaben zufolge war eine Frau aus der Schweiz mit dem BMW unterwegs, als das Fahrzeug zwischen Plauen-Ost und Treuen in Feuer aufging. Die 48-jährige habe das Auto noch auf den Standstreifen in Fahrtrichtung Leipzig lenken können. Dort sei der BMW...