Auf der Autobahn nur umgeparkt: Warum die Yacht auf der A 72 einfach nicht weiterfahren kann

Die extrabreite Yacht kommt und kommt einfach nicht von der A 72 runter. Wo sie jetzt steht und warum.

Zunächst sah es am Montag nach einem Happy End aus für die am Samstag auf der A 72 „gestrandete“ Yacht. Ein Schwerlasttransporter nahm sie Huckepack - jedoch nur, um sie umzuparken. Denn sie sei nur an der Anschlussstelle Plauen-Ost gedreht und dann bis Reichenbach transportiert worden. Dort wurde die Fracht abermals in Fahrtrichtung Hof...