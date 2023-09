Auffahrunfall in Heinsdorfergrund: 9000 Euro Schaden

Ein Ford fährt auf einen Audi auf. Totalschaden am Ford.

Einen Unfall mit einem Gesamtsachschaden in Höhe von rund 9000 Euro hat es am Montagnachmittag in Heinsdorfergrund gegeben. Verletzt wurde dabei niemand, so die Polizeidirektion Zwickau im Pressebericht vom Dienstag. Eine 57-Jährige fuhr gegen 15.40 Uhr mit einem Audi die B 94 in Richtung der Autobahn 72 entlang. Während der Fahrt hörte sie...