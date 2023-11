Auffahrunfall in Treuen: Frau verletzt ins Krankenhaus gebracht

Bei dem Unfall auf der S 299 wurde eine 28-jährige Frau leicht verletzt. Ein 18-Jähriger hatte offenbar zu spät gebremst.

Bei einem Auffahrunfall im Treuener Ortsteil Perlas ist am Montagnachmittag, gegen 16.15 Uhr, eine 28-jährige Frau leicht verletzt worden. Laut Polizeibericht vom Dienstag befuhr ein 18-Jähriger mit seinem Skoda die S 299 aus Treuen kommend in Richtung Auerbach. Als vor ihm die 28-jährige Toyota-Fahrerin in eine Einfahrt abbiegen wollte,...