Auszeichnung: Das sind die Gewinner des Ellefelder Bürgerpreises

In Ellefeld sind die Bürgerpreise für ehrenamtliche Tätigkeiten verliehen worden. Durch eine Neuerung wurde der Preis in diesem Jahr aufgeteilt. Wer sind die Gewinner?

In der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres sind am Mittwochabend die Ellefelder Bürgerpreise verliehen worden. Die Vorschläge für die diesjährigen Preisträger konnte die Ellefelder Bevölkerung bei einer Online-Umfrage im September einreichen. Anders als in den Vorjahren wurde der Preis in diesem Jahr aufgeteilt.