Auto in Rodewisch brennt nachts ab

Zum Löschen waren zwölf Feuerwehrleute im Einsatz.

Zu einem Fahrzeugbrand sind in der Nacht zum Donnerstag die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr in die Straße des Friedens von Rodewisch gerufen worden. Sie waren nach den Angaben der Polizei um 1.43 Uhr alarmiert worden. Gegenüber einem Schulgebäude war ein Opel in Brand geraten. Zur Brandursache konnte die Polizei im Pressebericht vom...