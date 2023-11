Auto rutscht in Pfaffengrün von der Straße: Fahrer leicht verletzt

Der 60-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Mann (60 Jahre) hat sich am Mittwochvormittag bei einem Unfall im Treuener Ortsteil Pfaffengrün leicht verletzt. Gegen 10.50 Uhr fuhr er nach den Angaben der Polizei im Pressebericht vom Donnerstag in seinem Ford auf der Staatsstraße 298 von Herlasgrün in Richtung Treuen. Etwa 500 Meter vor dem Kreisverkehr an der Goldenen Höhe geriet er...